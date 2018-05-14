هنيدي يعلن قراره النهائي بشأن أزمة "أرض النفاق"

حالة حزن كبيرة سيطرت على الفنان المصري، محمد هنيدي، خلال الأيام الماضية، بسبب الأزمة التي تعرض لها مسلسله "أرض النفاق" الذي يعود به إلى الدراما بعد غياب امتد لـ 7 سنوات.

حيث خرج العمل الذي تشاركه بطولته هنا شيحة من العرض في شهر رمضان على القنوات المصرية، وهو ما دفع هنيدي لكتابة رسالة غاضبه عبر حساباته على السوشيال ميديا، جعلت البعض يشكك في مصير المسلسل.

موضوع يهمك تغريدة صادمة أطلقها الفنان، محمد هنيدي، مساء الخميس، يعلن فيها للجمهور عن عدم قدرتهم على مشاهدة مسلسله الجديد "أرض... قبل أيام من عرضه.. هنيدي يعلن توقف مسلسله والمنتج يوضح ثقافة وفن

إلا أن هنيدي قرر أن يتجاوز تلك الفترة الصعبة ويمضي قدما، وهو ما أعلن عنه من خلال حسابه الرسمي على "تويتر"، حيث كتب ليؤكد على عودته إلى تصوير العمل مرة أخرى.

وأعلن هنيدي الأمر قائلا "حب الناس دايما أكبر من أي حاجه.. إصرار الجمهور انه يشوف المسلسل رجعنا نصور من تاني وهنعرض على القنوات العربية في السعودية وتونس والمغرب والدول العربية ويوتيوب عشان كله يشوف المسلسل.. مارضتش أرجع إلا بالإعلان الجديد وإن شاء الله يعجبكم".

ونشر هنيدي مقطع فيديو للإعلان الجديد الخاص بالمسلسل المأخوذ عن رواية الأديب يوسف السباعي، وهو ما تفاعل معه جمهوره الذي بارك له على هذه الخطوة، وأعلنوا انتظارهم للمسلسل.