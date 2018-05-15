الليلة.. هذه الأعمال الرمضانية ينطلق عرضها عبر MBC مصر

قبل ساعات من حلول شهر #رمضان المبارك، وانطلاق الموسم الدرامي الأبرز، قرر البعض الدخول إلى السباق مبكراً.

حيث أعلنت شبكة "MBC مصر" عن البدء في عرض عدد من الأعمال الدرامية مساء الثلاثاء، يأتي في مقدمتها الجزء الأخير من مسلسل #سلسال_الدم الذي تقوم ببطولته عبلة كامل ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي.

ويعرض المسلسل في الثامنة مساءً (في توقيت مصر)، في جزئه الأخير الذي ينتظر فيه المشاهدون معرفة نهاية صراع "نصرة" و"هارون"، وهل تستطيع عبلة كامل الحصول على حقها من رياض الخولي، أم أن ألاعيب الأخير ستستمر ويواصل مراوغته.

وفي أول بطولة درامية يلعبها، يطل الفنان بيومي فؤاد من خلال مسلسل #خفة_يد الذي يشاركه بطولته محمد سلام ومحمد ثروت وآيتن عامر، وهو من إخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض في السابعة مساءً، ويقدم من خلاله بيومي فؤاد شخصية ضابط شرطة خفيف الظل، لكنه يمتلك قدرات محدودة، وتتسبب تصرفاته في العديد من الأزمات له ولمن حوله.

وبعد النجاح الذي حققه علي ربيع على مستوى العروض المسرحية، من خلال مشاركته في عروض "مسرح مصر" بصحبة الفنان أشرف عبد الباقي، بدأ الفنان بالبطولات الدرامية، من خلال مسلسل #سك_على_إخواتك.

ويشارك في بطولة هذا العمل صبري فواز وصلاح عبد الله وهنا الزاهد، وينطلق عرضه في التاسعة مساءً. ويروي المسلسل قصة شاب ريفي بسيط يرث بشكل مفاجئ ثروة ضخمة، فينقل سكنه ليعيش بصحبة عائلته الجديدة، وهو ما يفجر العديد من المواقف الكوميدية.

واختارت شبكة "MBC مصر" أن تنفرد بعرض جانب من خريطتها الخاصة بشهر رمضان قبل يومين من بدايته، على أن تنضم باقي الأعمال للعرض مع بداية شهر رمضان.