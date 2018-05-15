مصر.. إحالة مسؤولة أثرية للمحاكمة لفقدان تمثال ذهبي

أحالت جهة تحقيق إدارية بمصر، اليوم الثلاثاء، مسؤولة أثرية بارزة، للمحاكمة العاجلة على خلفية اكتشاف فقدان #تمثال_ذهبي من #المتحف_المصري، وسط القاهرة.

وقال بيان للنيابة الإدارية، إنها تلقت بلاغًا بشأن فقد إحدى القطع الأثرية (تزن 22 غرامًا) من معدن الذهب الخالص، كانت معروضة بإحدى قاعات المتحف المصري، وسط القاهرة.

وأوضح البيان أن، التحقيقات كشفت أنه حال جرد عهدة المتهمة تبين عدم وجود #قطعة_أثرية_ذهبية، دون توضيح العصر الذي تنتمي إليه.

وتابع أنه بمواجهة المتهمة، (لم يذكر اسمها)، بما أسفرت عنه التحقيقات أكدت أن القطعة الأثرية قد تكون فقدت إبان حالة الانفلات الأمني التي واكبت ثورة يناير/كانون الثاني 2011، دون أن تقدم مبررًا على عدم إبلاغها بذلك في حينه.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من المسؤولة الأثرية المتهمة أو عضو الدفاع عنها.

وفي أغسطس/آب 2017، أعلنت مصر بناءً على أعمال حصر قامت بها مؤخرًا، فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت، وفق وزارة الآثار المصرية.

وتزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.