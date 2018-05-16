أميركا.. وفاة أبرز وجوه "الصحافة الجديدة"

توفي الكاتب الأميركي، توم وولف، صاحب رواية "بونفاير أوف فانيتيز"، واحد من أبرز وجوه "الصحافة الجديدة"، الاثنين، في نيويورك عن 88 عاماً.

وتوفي وولف، الذي ألف حوالي 15 محاولة أدبية ورواية، والمعروف بأناقته الكبيرة، في أحد مستشفيات مانهاتن، الذي دخله بعد إصابته بالتهاب، وفق ما أكدت وكيلة أعماله، لين نيسبت.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وولف كان مصاباً بالتهاب رئوي حاد. وقالت دار النشر "بيكادور"، التي تصدر أعماله: "نحن حزينون جداً لوفاة توم وولف. كان أحد كبار الكتاب وستبقى كلماته خالدة".

يشار إلى أن توم وولف من خريجي جامعة يال العريقة، بدأ مشواره في الإعلام مع صحيفة "سبرينغفيلد يونين" في ماساتشوستس عام 1956. وانضم لاحقاً إلى "واشنطن بوست"، حيث كان مراسلاً في هافانا وواشنطن.

واستقال العام 1962 وانتقل إلى نيويورك حيث بدأ يعد تحقيقات كبيرة ضمنت له شهرة كبيرة.

ومن أشهر أعماله "ذي رايت ستاف" حول رواد غزو الفضاء، الذي حول إلى فيلم سينمائي من إخراج فيليب كوفمان، وفاز باربع جوائز أوسكار عام 1984.

إلا أن شهرته العالمية أتت فعلاً من "بونفاير أوف فانيتيز" الذي يدرج فيه وصفاً دقيقاً لمدينة نيويورك وتوتراتها العرقية، والهوة بين الأثرياء في وول ستريت، والفقراء في برونكس، بحس فكاهي كبير. وقد حولت الرواية إلى فيلم سينمائي أيضاً وبقيت لمدة سنة في قائمة أفضل مبيعات الكتب التي تعدها صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان وولف متزوجا منذ 40 عاما من المديرة الفنية لمجلة "هاربرز" ولهما ولدان.