رامز جلال يطرح برومو برنامجه.. مشاهد لن تتوقعها

أخيرا كشف الفنان #رامز_جلال عن برومو برنامج #رامز_تحت _الصفر، الذي يعرض في شهر رمضان عبر شاشة "MBC مصر".

الجمهور انتظر طويلا من أجل معرفة ما يقوم رامز بالتحضير له هذا العام، وهو ما جاءت إجابته قبل ساعات من حلول الشهر الكريم، حيث ظهر رامز من خلال الإعلان في روسيا.

ويبدو أن البرنامج يعتمد على مشاركة المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم التي تقام في روسيا الشهر المقبل، خاصة أن هناك عدداً من اللاعبين ظهروا في #البرومو، من بينهم محمود عبد الرازق #شيكابالا الذي نادرا ما يظهر في البرامج التلفزيونية، كما ظهر محمود حسن تريزيجيه وحسام البدري مدرب الأهلي السابق.

وإلى جوار هؤلاء ظهر عدد من الفنانين وقعوا ضحية لرامز جلال هذا العام، أبرزهم #غادة_عبد_الرازق التي ظهرت في الإعلان وهي تؤكد أن الحلقة لن تذاع، كما تواجدت شيرين عبد الوهاب، والفنان أحمد آدم الذي انفعل بشدة على رامز وفريق البرنامج بأكمله.

لحظات من الرعب عاشها ضحايا البرنامج هذا العام، خاصة أن البرومو أظهر تواجد حيوانات مفترسة تشارك في الفخ، وهو ما تسبب في ردود أفعال عنيفة من قبل النجوم، كما ظهر رامز وهو يطلب إحضار سيارة إسعاف بسبب تعرض ضيف لحالة إغماء.