عمرو سعد بعد تأجيل مسلسله: قريباً ستعرفون التفاصيل

صدمة كبيرة تلقاها جمهور الفنان المصري #عمرو_سعد، قبل ساعات من حلول شهر رمضان المبارك، خاصة أنهم كانوا في انتظار مسلسله الجديد "بركة".

إلا أن العمل تأكد خروجه من #السباق الدرامي، رغم طرح الإعلان الخاص به عبر السوشيال ميديا خلال الأسابيع الماضية، كما طرحت شارة المسلسل التي غناها المطرب أحمد سعد، ورغم ذلك لم تعلن أي قناة فضائية عن عرضه.

ويبدو أن هناك كواليس خاصة لتأجيل المسلسل، مازال صناعه لم يفصحوا عنها حتى الآن، ليقرر بطله توجيه رسالة إلى الجمهور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" قال فيها "كان نفسي أكون معاكم في رمضان السنه دي.. بس الظاهر أنى أضرب عليا نار.. بس أنا عاوز أقولكم أن اللى بيعيش في القلوب ما يموتش أبدا.. وبركة زي الدهب قيمته فيه وراجع بحجم الحب والثقة والاحترام المتبادل".

وتابع عمرو سعد رسالته قائلا "قريب قوي هاقولكم على كل التفاصيل عشان الكلام كتير والإشاعات أكتر.. وأنا عمري ما تاجرت بمعاناة حد ولا اتكلمت عن نجاح ولا تباهيت بشهرة لأني مؤمن من أول يوم طلعت على أفيش أول أفلامي أن بطل الناس واحد منهم ودعيت ربنا أنى متغيرش وأظن ربنا استجاب علشان أفضل طول عمري شايف بعيونكم وحاسس زيكم".

وفي ختام رسالته وجه عمرو سعد الشكر لجمهوره الذي يستمد قوته منهم، مؤكدا أنهم يحمونه من أي قوة تفكر في إيقافه، مشيرا إلى كون الصدق دائما ما يصل، والأفضل هو الذي يعيش.