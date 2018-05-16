للمرة السادسة..المخرج الياباني هيروكازو كوريدا في "كان"

يشارك المخرج الياباني، هيروكازو كوريدا، للمرة السادسة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي بفيلم "مسألة عائلية". وقد سبق لكوريدا الفوز بجائزة لجنة التحكيم عن فيلمه "مثل الأب مثل الابن" عام 2013، في حين فاز بطل فيلمه "لا أحد يعلم" بجائزة أفضل ممثل عام 2004.

ويروي فيلم "مسألة عائلية" من خلال قصة عائلة فقيرة تعتمد على سرقات صغيرة من أجل العيش، ثم تعثر على طفلة متروكة في الشارع فتؤويها. ونتعرف في هذا العمل السينمائي على حكاية الشخصيات المتناقضة في العائلة.

يشار إلى أن الفيلم مرشح لنيل إحدى جوائز المهرجان لجمالياته العالية وموضوعه الاجتماعي الذي يركز على روابط القلب قبل روابط الدم، وهي فلسفة يابانية قديمة.