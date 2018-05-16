ممثلة لبنانية تصرخ من مهرجان كان: أوقفوا الهجوم على غزة

سجل الفيلم السوري "قماشتي المفضلة" للمخرجة السورية المعارضة #غايا_جيجي والمشارك في مهرجان "كان" السينمائي، نجاحاً كبيراً بعد عرضه الرسمي.

أما الأمر الذي لفت الحضور بشكل كبير فهو قيام بطلة الفيلم الممثلة اللبنانية منال عيسى، أثناء مرور طاقم العمل على السجادة الحمراء، برفع لافتة كتبت عليها بخط يدها "أوقفوا الهجوم على غزة".

وأرادت منال عيسى من هذه المبادرة لفت نظر الإعلام الذي يغطي فعاليات #مهرجان_كان السينمائي بدورته الـ71 بما يجري من قتل متعمد ضد المدنيين العزل في غزة.

يواكب فيلم "قماشتي المفضلة" أحداث الثورة السورية منذ بداياتها في درعا، ليسرد قصة نهلة (التي تجسدها #منال_عيسى) التي تصمد في سوريا رغم العرض الذي تتلقاه للزواج والسفر إلى أميركا، فتبقى تحلم بفتى أحلامها الذي لم يأتِ بعد، في إشارة إلى "المنقذ لها وللشعب السوري الحالم بحياة أفضل".

يذكر أن #قماشتي_المفضلة هو الفيلم الروائي الأول للمخرجة السورية غايا جيجي، وهو إنتاج مشترك فرنسي ألماني تركي، صورت مشاهده في إسطنبول، وهو من بطولة الممثلة اللبنانية منال عيسى، والفلسطينية علا طبري. ويعرض ضمن المسابقة الثانية في المهرجان، وهي مسابقة "نظرة ما" لنيل جائزة "الكاميرا الذهبية".