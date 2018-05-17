فيلم نادين لبكي يصل متأخراً إلى مهرجان كان!

وصل الفيلم اللبناني أخيرا إلى إدارة #مهرجان_كان وكانت مخرجة فيلم " #كفر_ناحوم " #نادين_لبكي قد تأخرت في باريس بسبب عدم إكمال الفيلم الذي من المقرر عرضه هذا المساء بسبب المونتاج وبعض النقائص التقنية.

ووصلت لبكي إلى "كان" صباحا، وسلمت النسخة النهائية إلى إدارة المهرجان، وسيعرض في قاعة "لوميير" صالة المهرجان الكبرى"، وقد تعذر على منتج ومخرجة الفيلم تزويد الصحافة بأي فيديو إعلاني للفيلم بسبب ضيق الوقت.

كفر ناحوم

والفيلم يتحدث عن قصة طفل يرفع دعوى ضد أبويه لأنهما أنجباه، يرفض الاستسلام ويتمرد على واقعه المر الذي يعيشه في قريته.

وقد صور الفيلم في بيروت، وهو من تأليف جهاد حجيلي الذي سبق أن شارك في الفيلمين السابقين للبكي، ومن تمثيل مجموعة شباب يقفون أمام الكاميرا للمرة الأولى.

المرة الأولى في المسابقة الرسمية

هذه هي المشاركة الرابعة للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بعد "سكر بنات" 2007 و فيلم "هلق لوين؟" 2011 اللذين عُرضا في أقسام موازية للمسابقة الرسمية، ثم عضوا للجنة التحكيم في مسابقة "نظرة ما"، وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيلمها "كفر ناحوم" في المسابقة الرسمية.