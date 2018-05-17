هنيدي يتناول حبوب أخلاق والرداد وإيمي ينصبان على الناس!

مع حلول شهر #رمضان المبارك، انطلق عرض الدراما التلفزيونية، التي ظل صناعها لأشهر في تحضيرات مكثفة من أجل الفوز في النهاية بنسبة المشاهدة.

عشرات الأعمال التي تختلف مواضيعها وأبطالها، إلا أن البعض استقر على الكوميديا، كي تكون هي بوابته في هذا #الموسم_الدرامي، حيث يراهن عليها من أجل النجاح.

#حسن_الرداد قرر استكمال الديو التمثيلي مع زوجته #إيمي_سمير_غانم، من خلال مسلسلهما "عزمي وأشجان" الذي يتولى إخراجه إسلام خيري ويشارك في بطولته سمير غانم.

حيث تدور الأحداث حول تشكيل عصابي يتكون من فردين هما عزمي وأشجان يقومان بالنصب والاحتيال، إلا أن هناك العديد من المواقف الكوميدية التي تحدث أثناء تتبع ضابط شرطة لما يقومان به.

ويظهر الثنائي في المسلسل بلوك مختلف في عدد كبير من الحلقات، حيث يقومان بالتنكر من أجل إتمام عمليات النصب والاحتيال التي يمارسونها.

أكرم حسني يشارك أحمد أمين "الوصية"

نجاح كبير حققه أكرم حسني في مجال البرامج بعدما عرفه الجمهور من خلال شخصية " #سيد_أبو_حفيظة"، ما جعله يدخل بخطوات ثابتة إلى مجال التمثيل في عدد من الأعمال.

وفي هذا العام ينضم إليه زميله أحمد أمين الذي عرفه الجمهور من خلال تقديمه لبرنامج "البلاتوه"، حيث يلعب الثنائي بطولة مسلسل "الوصية"، الذي يدور في إطار كوميدي حول شاب مستهتر يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة، فيلجأ الشاب إلى صديقه من أجل مساعدته في تنفيذ الوصية كي يحصل على الميراث.

"ربع رومي" أول بطولة لمصطفى خاطر

ويبدو أن الموسم هذا العام سيشهد تنافس مصطفى خاطر مع زميله علي ربيع، حيث ظهر الثنائي من خلال عروض "مسرح مصر" للفنان أشرف عبد الباقي.

إلا أن خاطر يخوض أول بطولة مطلقة في الدراما من خلال مسلسل يحمل اسم "ربع رومي"، الذي تدور أحداثه حول شابين يعيشان في أسرة متوسطة الحال، يعمل والدهما في هيئة الآثار ويكتشف كنزاً، قبل أن تصيبه لعنة تحوله في كل مرة إلى حيوان مختلف، وهو ما يسعى الجميع إلى إيجاد حل له.

فيما يقوم علي ربيع ببطولة مسلسل "سك على إخواتك" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، ويشاركه بطولته صلاح عبد الله وصبري فواز وهنا الزاهد.

ويقدم علي ربيع شخصية شاب صعيدي بسيط، يكتشف أن والده رجل فاحش الثراء، وهو ما يدفعه للقدوم إلى القاهرة من أجل التواجد بصحبة عائلته الجديدة وهو ما يتسبب في العديد من المواقف الكوميدية.

عودة هنيدي

وبعد غياب استمر لـ 7 سنوات يعود الفنان #محمد_هنيدي إلى الدراما من خلال مسلسله الجديد "أرض النفاق" الذي يعرض عبر شاشة التلفزيون السعودي ويتولى إخراجه محمد جمال العدل.

المسلسل مأخوذ عن رواية يوسف السباعي، وسبق وأن قدمه فؤاد المهندس في فيلم حمل نفس الاسم، حيث يدور العمل حول مسعود الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة بصحبة زوجته وحماته، قبل أن تتغير الحال حينما يلتقي بالدكتور ماضي الذي يقدم له الأخلاق في صورة حبوب يتناولها.