الفيلم اللبناني "كفر ناحوم" مرشح لنيل جائزة في "كان"

استقبل الفيلم اللبناني "كفر ناحوم" للمخرجة نادين لبكي، المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان #كان السينمائي بالتصفيق الحار لأكثر من عشرين دقيقة، وظل نجوم ونقاد "كان" يصفقون وقوفا لإعجابهم بالفيلم وجمالياته العالية وعفوية ممثليه.

الفيلم يتحدث عن طفل يقرر مواجهة أفراد عائلته ورفع دعوى قضائية عليهم لأنهم تسببوا بمجيئه إلى عالم مليء بالحروب والعنف، وتم التصوير في قرية متوسطية لا تنتمي لدولة معينة ومن بطولة ممثلين شباب يقفون أمام الكاميرا لأول مرة.

ويبرز في الفيلم أداء الفتى الرافعي، فهذا اللاجئ السوري البالغ 14 عاما فقط يقيم في حي شعبي في بيروت، وقد لفت نظر معدي الفيلم عندما كان يلعب مع أطفال آخرين، وهو ممثل غير محترف على غرار كل ممثلي الفيلم.

لبكي قبل مجيئها إلى الدورة الـ 71 حيث تنافس للفوز بجائزة السعفة الذهبية في المسابقة الرسمية: "هذا الطفل الذي أراه في الشارع عندما يختفي إلى أين يذهب؟ ماذا يحلّ به؟ من هم أهله؟ كيف هي حياته؟ هذا ما كان يهمّني".

وأوضحت المخرجة لبكي التي اكتشفها مهرجان كان العام 2007 بفضل فيلم "سكر بنات": "حاولت من خلال هذا الفيلم أن أكون صوت هؤلاء الأطفال".

شارك في كتابة الفيلم، بالإضافة للبكي، جهاد حجيلي وميشيل كسرواني وأنتجه زوج لبكي الموسيقي خالد منزر، الذي يقدم تجربته الأولى في مجال الإنتاج.