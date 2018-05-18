القصبي حين يخلع عباءة الكوميديا.. مرتدياً "التراجيديا"

يشكل مسلسل "العاصوف" نقلة نوعية درامية للفنان السعودي ناصر القصبي الذي أطل على جمهوره في قالب كوميدي لأكثر من ثلاثة عقود.

يعود القصبي في رداء جديد مناقشاً للتغيرات التي انعكست على المجتمع واستغلال السياسة لصحوة التطرف.

ومسلسل العاصوف، الذي عاد فيه القصبي مرتدياً عباءة التراجيديا، بإمضاء المخرج السوري المثنى صبح، مكون من عدة أجزاء ويسلط الضوء على حياة السعوديين انطلاقاً من فترة السبعينات حتى يومنا هذا.

ويستعرض العمل المأخوذ عن رواية الكاتب الراحل عبد الرحمن الوابلي قصة عائلة سعودية من الرياض والتغيرات التي تمر بها في نسيج اجتماعي لا يخلو من الأحداث السياسية التي مرت بها السعودية.

ويأمل نجوم العمل وصناعه في حصد أعلى نسبة متابعة لمسلسل العاصوف فيما ينتظر الجمهور بشغف رؤية القصبي في دور تراجيدي جاد عكس ما قدمه لسنوات طويلة.