هكذا علق القصبي قبل أول حلقة للعاصوف.. وحديث عن منفلتين

قبيل عرض أول حلقة من مسلسل #العاصوف الذي يلقي الضوء على مرحلة اجتماعية عاشتها السعودية، علق الممثل السعودي على المسلسل الذي سيقدمه لأول مرة بعيداً عن الكوميديا.

وقال القصبي في تغريدة على حسابه على تويتر، الخميس: "بمناسبة عرض الحلقة الأولى من العاصوف اللهم إني أسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغالق أبواب السماء للفتح انفتحت، اكفني شر المدرعمين المنفلتين أما الناقدين المعترضين فأنا كفيل بهم".

بمناسبة عرض الحلقة الأولى من العاصوف

اللهم إني أسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغالق أبواب السماء للفتح انفتحت



أكفني شر المدرعمين المنفلتين اما الناقدين المعترضين فانا كفيل بهم



اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ألْتَمِسُ مِنْ فَضْلِكَ كَما أمَرْتَني فَيَسِّرْ لي ذلِكَ — ناصر القصبي (@algassabinasser) May 17, 2018



يذكر أن مسلسل العاصوف، الذي عاد فيه القصبي مرتدياً عباءة التراجيديا، بإمضاء المخرج السوري المثنى صبح، مكون من عدة أجزاء ويسلط الضوء على حياة السعوديين انطلاقاً من فترة السبعينات حتى يومنا هذا.

ويستعرض العمل المأخوذ عن رواية الكاتب الراحل عبد الرحمن الوابلي قصة عائلة سعودية من الرياض والتغيرات التي تمر بها في نسيج اجتماعي لا يخلو من الأحداث السياسية التي مرت بها السعودية.