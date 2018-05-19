دارين حمزة: هذه مميزات الرجل الذي أحبه

كشفت الممثلة دارين حمزة عن أنها انتهت من تصوير مسلسل "الفرصة الأخيرة" المأخوذ عن رواية عالمية تمت معالجتها بحيث تصبح معاصرة لتتناسب مع واقع المجتمع العربي الحالي وفق القيم التي يطرحها وحاجة المجتمعَين السوري واللبناني.

وأشارت دارين إلى أنها تجسد في مسلسل "الفرصة الأخيرة"، من إخراج فهد ميري، شخصية امرأة لبنانية تدعى نايا، وهي بطلة المسلسل، فقدت أهلها في حرب لبنان وتزوجت من شاب سوري (الممثل يزن السيد) وأقامت في سوريا. ويشاركها في التمثيل من سوريا أسعد فضة، ومعتصم النهار وجيني أسبر، ومن لبنان بيار داغر.

تطرقت في حديثها إلى الدراما الخليجية التي سبق وشاركت في بعض أعمالها مثل "هوامير الصحراء"، معتبرة أن هذه الدراما برزت كثيراً في الفترة الأخيرة من خلال أعمال درامية كثيرة يتضاعف عددها عاماً بعد عام وتشهد تطورا لافتاً وهو أمر جيد جداً برأيها ووعدت بعمل درامي خليجي لها في المستقبل القريب.

واعتبرت أنه يوجد اليوم عمل أنجح من عمل ومسلسل أقوى من الآخر لكن لا نستطيع القول إن هناك دراما أقوى من أخرى فلكل دراما أو بلد مسلسلات ناجحة خاصة به سواء في الدراما الخليجية أو المصرية أو اللبنانية وغيرها.

من جهة ثانية، رأت أن كل ممثل أو فنان يساهم في رفع اسم لبنان عالياً ويقدم عملاً رائعاً يستحق التهنئة كنادين لبكي وزياد الدويري وزياد الرحباني.

وقالت إنها تهوى ممارسة الرياضة واليوغا وتشاهد الأفلام الهوليوودية الناجحة وتحرص على لقاء أهلها والأصدقاء بشكل منتظم.

وأضافت أنه لا يوجد رجل في حياتها حالياً وهي تفضل الرجل الشهم والصادق مع نفسه.