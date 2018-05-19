مهرجان كان.. هذه أبرز الترشيحات لنيل السعفة الذهبية

يختتم مساء اليوم السبت #مهرجان_كان_السينمائي بدورته الـ71، والذي امتد على 11 يوماً، تنافس فيها 21 فيلماً لنيل السعفة الذهبية.

وتشير بورصة الترشيحات إلى مجموعة من الأفلام، التي يرجح فوزها بجوائز المهرجان، في مقدمها الفيلم البولندي "الحرب الباردة" للمخرج باول بوالكوفسكي.

ويتناول هذا الفيلم قصة حب بين شخصين أوروبيين من خلفيات فكرية مختلفة، في فترة الخمسينيات.

بدوره ينافس فيلم "الجميع يعلم" للمخرج الإيراني، أصغر فرهادي، على جوائز التمثيل، وهو من بطولة الثنائي بينيلوبي كروز وخافيير بارديم. ويوجّه الفيلم رسالة عن ضرورة حماية العائلة من الانهيار، وهو فيلم تشويقي بإيقاع درامي.

وكان لـ"سينما المرأة" مشاركة بارزة هذا العام في كان، مع فيلم المخرجة اللبنانية #نادين_لبكي "كفر ناحوم"، الذي يروي قصة طفل يقدم شكوى للقضاء ضد عائلته لأنها "أنجبته في هذا العالم". كما أن الفيلم الإيطالي "سعيد لازارو" للمخرجة أليس روهواتشير مرشح للفوز بجائزة أفضل إخراج.

فيلم نسائي آخر مرشح لنيل جائزة، هو "بنات الشمس" للفرنسية إيفا هوسون، والذي يتابع قصة مقاتلات كرديات في شمال العراق يحاربن تنظيم داعش.

كما ينافس الفيلم الياباني "مسألة عائلية" للمخرج كوردا على إحدى جوائز المهرجان. ويروي العمل قصة عائلة، يعتمد أفرادها على عمليات سرقة صغيرة، وتبدو هذه الأسرة سعيدة، لكن حادثة تفجر أسرارها الرهيبة.

في سياق آخر، قد يفوز المخرج الفرنسي السويسري، جان لوك غودار، بإحدى جوائز المهرجان لتاريخه السينمائي الطويل والحافل.

ويترقب المتابعون والنقاد معرفة لمن ستعطي لجنة تحكيم هذا العام، برئاسة الممثلة الأسترالية، كيت بلانشيت، السعفة الذهبية ولمن ستذهب باقي جوائز مهرجان كان بدورته الحالية.