"نوف".. مسلسل بدوي ببطولة نسائية

لا تخلو الشاشة الصغيرة خلال شهر رمضان من الأعمال البدوية الأردنية، ففي كل عام ينتظرها جمهور الشهر الفضيل على أحر من الجمر، رغم طرحها لمواضيع متشابهة في بعض الأحيان.

إلا أن مسلسل #نوف يقدم هذه السنة شكلاً درامياً جديداً، كون البطولة فيه نسائية بامتياز.

العمل يعيد الفنانة الأردنية، #ميس_حمدان، إلى #الدراما_الأردنية بعد مشاركتها مؤخراً في عدة أعمال درامية مصرية كللت بالنجاح.

ويعتبر مسلسل "نوف" أول بطولة مطلقة لميس حمدان، ويشاركها فيها الفنان محمد المجالي وجوليت عواد، بينما تولت إخراجه رولا حجة.

العمل يعد من الأعمال البدوية القليلة هذا الموسم، مما يجعل فرص نجاحه جيدة في ظل غياب المنافسة.