السدحان يغضب على الحربي.. ويسأله "من أنت؟"

صبّ نجم الدراما #عبدالله_السدحان غضبه على الفنان #طارق_الحربي الذي يقدم برنامج "رادار طارئ" على قناة "روتانا خليجية" ويسلط فيه الضوء على الأخطاء الفنية في الأعمال الرمضانية.

هجوم السدحان جاء دفاعاً عن لقطة في حلقة بعنوان "النحات" من عمله الرمضاني "بدون فلتر". وامتد دفاع السدحان ليشمل مسلسل "شير شات" للفنان والمنتج حسن عسيري، والذي يعرض على قناة "sbc" حيث تعرض المسلسل لسخرية #الحربي إثر عرض المسلسل مشهداً للفنان نايف خلف الذي يؤدي شخصية "ضابط" مع خطأ واضح في شكل الرتبة العسكرية، وتم تناول هذا الخطأ في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وأعرب #السدحان عن غضبه الشديد عبر تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" حيث تساءل من "‏‎من نصّبَ نفسه ناقدا"، موضحاً الجزء الذي اعتبر خطأ في عمله حيث قال: "نعم الأغنية من الراديو إلى أن تم طرق الباب ثم تحولت إلى مؤثر موسيقي بأغنية تناسب الحالة كأي عمل ليخرج من لا يفقه وينتقد وبدون علم، نقبل النقد وليس الاستهزاء. الله يصلحك ثانياً من أنت".

@SBC_Channel

1/ظاهره تسمى نقد لبعض الاعمال والمقصد القناة

حلقة النحات

جانب الصواب من نصَبَ نفسه ناقد نعم الاغنيه من الراديو الى ان تم طرق الباب ثم تحولت الى مؤثر موسيقي بأغنيه تناسب الحاله كأي عمل ليخرج من لايفقه وينتقد وبدون علم

نقبل النقد وليس الاستهزاء الله يصلحك

ثانياً من انت — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) ٢٠ مايو ٢٠١٨

وتابع السدحان: "نعم من يكون فنان أو أرجوز أو منولجست أو ناقد، ومن تكون أنت يا فنان ومن نصبكم هو لا يتعدى كونه وسيع وجه وقضب ميكرفون من أجل أن ينبح مقابل مبلغ مالي لا نختلف أن النقد مطلب أما يسّفل بزملاء، ويشمت بهم لا أنا ولا المشاهد يقبل وإذا حدث غلط برتبة عسكرية المطلوب التنبيه وليس التسفيل عيب!".

2/ نعم من يكون فنان او أرجوز او منولجست او ناقد ومن تكون انت يا أفنان ومن نصبكم

هو لايتعدى كونه وسيع وجه وقضب ميكرفون من اجل ان ينبح مقابل مبلغ مالي لانختلف ان النقد مطلب ام يسّفل بزملاء ويشمت بهم لا انا ولا المشاهد يقبل واذا حدث غلط برتبه عسكريه المطلوب التنبيه وليس التسفيل عيب — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) ٢٠ مايو ٢٠١٨

ردة فعل السدحان الغاضبة ألحقها بتغريدتين متسائلاً: "‏بعدين من نصب هذا البوق ليكون ناقدا وهو لا يعرف أبجديات التمثيل والأداء الحسي ليتحول لناقد وأين النقد؟ من ممثل متواضع لبوق لثلة من الحاقدين يتصيدون ما يسمى بـ"راكور" حركة أو "راكور" ملابس بس!! هذا همك هذا هو النقد شماتة !!، كل ماطق عود حصاة قال أنا المشاهد، تكذب المشاهد أرقى وأسمى".

3/ بعدين من نصب هذا البوق ليكون ناقد وهو لايعرف ابجديات التمثيل والاداء الحسي ليتحول لناقد وأين النقد ؟

من ممثل متواضع لبوق لثلة من الحاقدين يتصيدون مايسمى براكور حركه او راكور ملابس بس !!

هذا همك هذا هو النقد شماته !!

كل ماطق عود حصاة قال انا المَشاهد ، تكذب المشاهد ارقى واسمى — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) ٢٠ مايو ٢٠١٨

وأضاف: "‏لم يسبق لي بحياتي أن رديت أو جادلت"، مستدركاً: "لكن أرى وأسمع تسفيل وشماتة بزملاء وقهقهة شوي تنشق لغوده، لأن الرتبة غلط أخي وجّه نبّه مهوب تقهقه شامتاً شوي تطيح من كرسيك من القهقهة والمؤثر الصوتي بـ"النحات" ما تفهم معنى نقلة من مشهد لمشهد و لا تألب المشاهد".

4/لم يسبق لي بحياتي ان رديت اوجادلت لكن ارى واسمع تسفيل وشماته بزملاء وقهقه شوي تنشق لغوده لأن الرتبه غلط اخي وجه نبه مهوب تقهقه شامتاً شوي تطيح من كرسيك من القهقهه والمؤثر الصوتي بالنحات ماتفهم معنى نقله من مشهد لمشهد ولاتألب المشاهد

هنا عمل للنجمه جنيفر انستن به غلط وماقهقهنا👇 pic.twitter.com/hBitfTOk11 — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) ٢٠ مايو ٢٠١٨

واستشهد السدحان بمقطع فيديو يحوي خطأ للنجمة جنيفر انستون وقال: "هنا عمل للنجمة جنيفر انستون به غلط وما قهقهنا".

من جهته، اكتفى الفنان طارق الحربي بتغريدة كتب فيها: "اللهم إني صائم"، وقام بإعادة تغريد لمقطع يسخر فيه من مسلسل "بدون فلتر".