بعد أزمته مع السودان.. قناة تعلق على "المسلسل المسيء"

يبدو أن الأزمات تلاحق مسلسل "أبو عمر المصري" الذي اعترضت عليه السودان السبت، معتبرة أنه مسيء للشعبين المصري والسوداني على السواء.

وفي أول تعليق مصري على أزمة المسلسل، ردت مجموعة قنوات "ON" التي تعرض العمل، على ما ورد في البيان الخاص بالخارجية السودانية، مؤكدة أن العمل بني على وحي وخيال مؤلفه، ولم يحتو مشاهد أو تلميحات للدولة السودانية أو حكومتها أو الشعب الشقيق، مضيفة أن العمل لا يمت بصلة إلى مواقف الدولة المصرية الحريصة على تقوية علاقتها مع دولة السودان وشعبها.

كما أكدت الشبكة التلفزيونية أن صناع المسلسل يدركون أهمية الفن في التقريب بين الشعوب وليس إثارة الأزمات، كما أنهم يعلمون خصوصية العلاقة المصرية السودانية.

إلى ذلك، شدد البيان على أن العلاقات المصرية السودانية تظل دوماً مثالاً للتعاون، خاصة في ظل الحرص المتبادل بين قيادتي البلدين، على تنمية وتطوير العلاقات بما يصب لصالح شعبي وادي النيل.

أزمة أخرى

يذكر أن المسلسل مأخوذ عن روايتين للكاتب عز الدين شكري فشير، وقد عملت مريم نعوم على وضع السيناريو والحوار الخاص به، فيما تولى أحمد خالد موسى الإخراج.

إلا أن العمل الذي يتناول رحلة المحامي فخر الدين، يواجه أزمة أخرى مع الكاتب عز الدين شكري فشير أيضاً، الذي فوجئ بإزالة اسمه من على الملصقات الخاصة بالمسلسل، ولم تتم الإشارة له على "تيتر" المسلسل. ما جعله يؤكد أن ما حدث يعد مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها، ونقضا لنصوص العقد المبرم بينه وبين شركة الإنتاج والذي بمقتضاه تم تحويل روايته "مقتل فخر الدين" و "أبو عمر المصري" إلى هذا المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل حول المحامي المصري (فخر الدين) الذي أسس مع مجموعة من أصدقائه المحامين الجدد تنظيماً سلمياً يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء بعيدًا عن مافيا المحاماة وأسعارهم المبالغ فيها.

ويشارك في العمل مجموعة من الممثلين بينهم أحمد عز، وأروى جودة، ومنذر رياحنة، وفتحي عبدالوهاب، وأمل بوشوشة، وعزوز عادل.