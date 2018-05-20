ممثلة إيطالية للمتحرشين في "كان": تعرفون أنفسكم ونعرفكم

قالت الممثلة الإيطالية، آسيا أرجينتو، التي سبق أن اتهمت المنتج السينمائي، هارفي واينستين، بالتحرش الجنسي، في الحفل الختامي لمهرجان كان السينمائي الدولي إنه لا يزال هناك آخرون لم يتم كشفهم بعد.

وكانت أرجينتو قالت إن واينستين اغتصبها خلال مهرجان كان في 1997 عندما كانت تبلغ من العمر 21 عاماً.

ونفى واينستين مزاعم ممارسة الجنس دون موافقة.

وقالت أرجينتو في كلمة قبل تسليم جوائز مهرجان كان "هذا الاحتفال هو المنطقة التي يصطاد فيها فرائسه (من النساء)".

وأضافت أن واينستين الذي كان له وجود مؤثر بشكل كبير في المهرجان حتى هذا العام لن يعود أبدا بعد أنه "تجنبه العاملون في الحفل السينمائي الذين احتضنوه ذات يوم وتستروا على جرائمه".

وقالت "حتى الليلة كان يجلس بينكم أشخاص يجب محاسبتهم على سلوكهم ضد المرأة".

واختتمت كلمتها وسط تصفيق حاد بالقول "تعرفون من أنتم ولكن الأهم أننا نعرف من أنتم، ولن نسمح لكم بعد الآن بالإفلات من العقاب عن أفعالكم".

وأقام منظمو المهرجان الذي بدأ في التاسع من مايو/ أيار خطاً ساخناً لضحايا التحرش، وأقيمت عدة جلسات نقاش حول قضايا التحرش الجنسي، وعدم تمثيل المرأة على نحو جيد في صناعة السينما.