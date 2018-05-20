"كليك" عمل كوميدي شخصياته.. مواقع التواصل الاجتماعي

يُعد السيت كوم الأرندي #كليك" من الأعمال المطروحة في شهر رمضان.

وتدور أحداث العمل في قالب كوميدي خفيف، يحاكي مشاكل الشباب والفتيات في عالم منصات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

العمل القائم على بطولة شبابية مشتركة، وتمثل كل شخصية فيه دور أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عاكسةً سمات كل موقع على حدة.

وهذه الشخصيات يؤديها نجوم من الأردن ومصر وسوريا، على رأسهم علا ياسين من الأردن وعلي صبحي من مصر ورشا بلال من سوريا.

مدة العمل قصيرة ويعتمد على كوميديا الموقف والمتناقضات التي نعيشها في العالم الافتراضي. ويطرح العمل سؤالاً: "ماذا لو كانت مواقع التواصل أشخاصاً في الواقع، كيف ستتعامل مع بعضها البعض؟".