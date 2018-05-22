هكذا قارن هنيدي مسلسله بمسلسل ياسر جلال

لا يفوِّت الفنان محمد هنيدي الفرصة من أجل التفاعل مع متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وما يطرحونه من أمور درامية بشكل يومي.

هنيدي هينيمكوا من المغرب #ارض_النفاق @ardelnefaqseries A post shared by Mohamed Henedy (@henedythereal) on May 21, 2018 at 1:06pm PDT

وهذه المرة استغل هنيدي الجدل الذي أحدثه مشهد بمسلسل "رحيم" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، من أجل التعليق عليه بشكل فكاهي.

فظهر ياسر جلال في مسلسله وهو يؤدي قفزة صعبة، نفذها بنفسه دون اللجوء إلى دوبلير رغم خطورة المشهد الذي قدمه، حيث كان يقفز من بناية إلى أخرى.

وهو ما دفع هنيدي إلى نشر فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" تحت عنوان "أكشن هنيدي ضد أكشن ياسر جلال"، حيث وضع القفزة الخاصة بياسر جلال وألحقها بقفزة قدمها هو في مسلسله "أرض النفاق" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري عبر شاشة التلفزيون السعودي.

وعلق هنيدي على مقطع الفيديو بحس ساخر، حيث قال "هنيدي هينيمكوا من المغرب"، وهو ما تسبب في تفاعل جمهوره معه من خلال التعليقات.