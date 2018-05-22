"مع حصة قلم".. مسلسل خليجي يسلط الضوء على عقوق الوالدين

بحرفية تقدم الفنانة الكويتية، حياة الفهد، دوراً مؤثراً ذا أبعاد اجتماعية هامة تناقش من خلالة مرض الزهايمر وقضايا حقوق الوالدين في مسلسل "مع حصة قلم".

العمل بقيادة المخرج الكويتي، مناف عبدالله، ومن تأليف علي دوحان، بمشاركة نجوم شباب مثل يعقوب عبدالله ونور الغندور وآخرين، ويسلط الضوء على مجموعة أشقاء يستغلون مرض والدتهم لأغراضهم الشخصية.

"مع حصة قلم" يطرح تساؤلات عدة حول انعدام الرحمة من قلوب الأبناء الذين يستغلون مرض ذوييهم ويقومون بالإساءة إليهم على الرغم من كل ما بذلوه من أجلهم.

يراهن صناع العمل على قدرة سيدة الشاشة الخليجية، حياة الفهد، في حصد أعلى نسبة مشاهدة خليجية في الشهر الفضيل، معتمدين على قصة العمل المؤثرة التي تلامس قلوب المتابعين.