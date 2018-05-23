البوكر الدولية.. العراقي أحمد سعداوي يحصد المركز الثالث

حصد الروائي العراقي #أحمد_سعداوي المركز الثالث، مساء الثلاثاء ، خلال حفل جائزة البوكر الدولية، في لندن، وذلك عن روايته " #فرانكشتاين_في_بغداد".

وأعلنت لجنة التحكيم قائمة فائزي هذا العام، التي ضمت خمس روايات أخرى هي رحلات للبولندية أولغا توكارتشوك، ومثل ظل باهت للإسباني أنطونيو مونوز مولينا، وفيرنون سوبوتيكس للفرنسية فيرجيني ديبانت، الكتاب الأبيض للكورية الجنوبية "هان كانغ"، والعالم يستمر للمجري لازلو كراسناهوركاي.

ويعد سعداوي خامس روائي عربي يترشح للجائزة بعد المصري نجيب محفوظ واللبنانيين أمين معلوف وهدى بركات والليبي إبراهيم الكوني.

يشار إلى أن مان بوكر هي جائزة بريطانية من أرفع الجوائز العالمية في عالم الأدب، وعادة ما تؤدي لارتفاع مبيعات كتب الفائزين بها.

يذكر أن جوناثان رايت قام في وقت سابق بترجمة رواية فرانكشتاين في بغداد، من العربية إلى الإنجليزية، كما تلقى السعداوي عروضاً لتحويل روايته إلى مسلسل، بالتعاون مع استوديوهات NETFLIX أو HBO أو amazon video.

وتحكي رواية "فرانكشتاين في بغداد" قصة بائع في حي شعبي ببغداد يقوم بلصق بقايا بشرية من ضحايا الانفجارات إبان الحروب الطائفية خلال أعوام 2005-2006 ويخيطها على شكل جسد جديد، في استلهام من رواية ماري شيلي التي اشتهرت بفرانكنشتاين.

وسبق للسعداوي أن حصد المركز الأول للرواية ذاتها، بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر التي تمولها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وتدعمها مؤسسة جائزة البوكر البريطانية.

ومنذ عام 2005 تمنح جائزة البوكر الدولية في بريطانيا في كل عامين، لاختيار الروايات وأدباء من كافة أنحاء العالم التي تصدر أعمالهم بالإنجليزية أو تترجم لها، وتبلغ قيمة الجائزة 70 ألف دولار أميركي، تمنح مناصفة للكاتب والمترجم.