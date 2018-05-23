مسلسل "هارون الرشيد".. يثير الجدل بحجة إثارته للفتن

يعد مسلسل هارون الرشيد التاريخي من الأعمال المثيرة للجدل بسبب إعلان وزارة الإعلام السورية منع عرضه على قنواتها الرسمية، بحجة أنه يخالف القوانين السورية التي تحظر إثارة الفتن الطائفية والمذهبية والعرقية، ويسيء للتاريخ الفارسي، على حد قولهم.

المسلسل يقوم ببطولته عدد من النجوم العرب و الخليجيين، على رأسهم الفنان السوري قصي خولي والفنان عابد فهد والفنانة ديمة بياعة، ومن السعودية عبدالمحسن النمر، ومن الأردن علا ياسين.

المسلسل يقدم سردا تاريخيا جيدا لقصة الخليفة العباسي هارون الرشيد، وكلف إنتاجه مبالغ كبيرة بسبب مواقع التصوير والأزياء التي تم تصميمها خصيصا للعمل والعدد الكبير من النجوم المشاركين به.

من جهتها، أعلنت الجهة المنتجة للعمل أنه سيتم عرضه على قنوات خليجية وعربية أخرى.

المسلسل تم تصويره في مدينة أبوظبي الإماراتية في أحد الفنادق التي تحمل الطابع التاريخي، ما سهل نقل صورة قريبة إلى العصر الذي عاشه الخليفة الرشيد الذي زخرت سيرته بالعديد من المواقف البطولية الهامة في ذلك الوقت.