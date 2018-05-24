بيومي فؤاد يقاضي منتحلي شخصيته.. والسبب

أعلن الفنان المصري #بيومي _فؤاد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد من قاموا بتدشين حسابات مزيفة عبر #مواقع_التواصل الاجتماعي تحمل اسمه.

وأوضح بطل مسلسل "خفة يد" الذي يعرض في #شهر_رمضان الجاري، أن هذه الصفحات تحمل آراء سياسية وفنية ورياضية ودينية لا تمثله، وأنه غير مسؤول سوى عن صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك.

وعبر بيان رسمي نفى فؤاد كل ما نسب إليه من نكات تسخر من فرق رياضية، ومنشورات ساخرة، مؤكدا أن هذا ليس الأمر الذي يتبعه، خاصة أنه لا يهتم سوى بالحديث عن أعماله الفنية من خلال صفحته الرسمية.

وجاء تدشين بيومي فؤاد لصفحة رسمية على السوشيال ميديا، بعد انتشار العديد من الصفحات التي تحمل اسمه وتنشر العديد من الأمور التي يتداولها البعض على كونها تخص بيومي فؤاد.

ورغم محاولته مرارا وتكرارا عبر مقاطع #فيديو مصورة أن يؤكد أن هذه الحسابات لا تخصه، لم يعد أمامه سوى اللجوء للقضاء من أجل السيطرة على الأمر وتتبع منتحلي شخصيته.