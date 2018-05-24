رامز جلال ينافس "مسرح مصر" على صدارة المشاهدات

منافسة قوية ومشاهدات قياسية تحققها المسلسلات والبرامج الجاري عرضها عبر شاشة "MBC مصر" في شهر رمضان الجاري.

حيث أعلنت شبكة "MBC مصر" عن كون المحتوى المعروض على الشاشة حقق على صفحة الفيسبوك ما يقرب من 55.3 مليون مشاهدة في الأيام الستة الأولى من شهر رمضان، فيما وصلت مشاهدات المحتوى إلى 31.9 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

وكانت الصدارة من نصيب برنامج "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه رامز جلال، ويستضيف من خلاله كوكبة من نجوم الفن والرياضة داخل دولة روسيا في فخ يرتبط بوصول المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام هناك.

وحقق برنامج "رامز تحت الصفر" مشاهدات وصلت إلى 15.5 مليون مشاهدة عبر "الفيسبوك"، فيما حققت 16.8 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

فيما كانت المرتبة الثانية من نصيب أشرف عبد الباقي وفرقته المسرحية، من خلال عروض "مسرح مصر في رمضان" بعدما حققت 10.9 مليون مشاهدة عبر "الفيسبوك"، ووصلت المشاهدات إلى 14.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

وحقق مسلسل "سك على اخواتك" الذي يشهد البطولة الدرامية الأولى للفنان علي ربيع، مشاهدات وصلت إلى 7.5 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، و 2.5 مليون مشاهدة عبر "فيسبوك".

حمادة هلال بمسلسله الجديد "قانون عمر" استطاع أن يحقق مشاهدات عبر اليوتيوب وصلت إلى 1.4 مليون مشاهدة، فيما كانت النسبة عبر "فيسبوك" هي 4.4 مليون مشاهدة.

بينما وصل عدد مشاهدي الجزء الثالث من برنامج "الصدمة" إلى 5.4 مليون مشاهد عبر "فيسبوك"، فيما حقق الجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم" مشاهدات وصلت إلى 1.4 مليون مشاهدة عبر "فيسبوك"، في الوقت الذي حقق فيه مسلسل "خفة دم" مشاهدات وصلت إلى 1.5 مليون مشاهدة.