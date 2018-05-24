هنيدي يكشف عن "حبوبه" المفضلة.. ومفاجآت قريبة

في الموسم الرمضاني من برنامج تفاعلكم الذي تقدمه الزميلة سارة دندراوي، حل مساء الأربعاء النجم المصري محمد هنيدي ضيفاً.

وفي حوار اتسم بالمرح وخفة الدم، أكد أن الأصداء على مسلسل أرض النفاق الذي يعيد هنيدي للشاشة الصغيرة بعد غياب سبع سنوات، إيجابية، مشيرا إلى أن إعجابه بالرواية التي كتبها الراحل يوسف السباعي وراء استجابته للمنتج جمال العدل وحماسه في تكرار تجربة طرحها كمسلسل بعد أن طرحت سابقا كفيلم قام ببطولته الفنان الراحل فؤاد المهندس، خاصة أن الرواية تغري أي كوميدي لتجسيد شخصيتها الرئيسية، لاسيما أن الفيلم لم يتطرق إلا لثلاث حبات بينما يتحمل المسلسل تناول أكثر من حبة، وهي فكرة الرواية حيث تتناول الشخصية الرئيسية فيها حبوبا تشبه حبوب الدواء تساعدها في امتلاك صفات غير موجودة فيها كحبة تساهم في زيادة معدل الشجاعة في الشخصية أو النفاق مثلا.

الحبوب المفضلة

وعلى طريقة فكرة المسلسل تطلع هنيدي إلى تناول حبة حب، لجمهوره الذي وصفه بالعظيم، كما يفضل تناول حبة تساعده على الإصرار على النجاح لتقديم أعمال مميزة.

وعن الجدل الذي صاحب المسلسل والذي كاد يحول بين عرضه في رمضان، قال النجم محمد هنيدي إنه غير مهتم بسبب رفض قنوات مصرية عرض المسلسل، مشيراً إلى أن هذا الرفض جعله يقف حائرا بين التوقف عن التصوير أو استكماله، لكنه استجاب لفكرة مشاهدة العمل على قنوات أخرى احتراما للجمهور، مضيفا: نجاح المسلسل جعلنا ننسى جميع العقبات.

وعن إضافة اسم المخرج سامح عبد العزيز رغم أنه لم يستمر في العمل على المسلسل، قال هنيدي إن الأمر جاء تقديرا لاسم المخرج، خاصة أنه اهتم بتفاصيله في البداية، وأن هذا الأمر جاء إصرارا من المخرج ماندو العدل.

أما عن مقاطع المسلسل التي ينشرها الفنان محمد هنيدي عبر مواقع التواصل، فأكد الفنان المصري أنه يتابع الأمر بنفسه مع فريق مواقع التواصل لاختيارها، مضيفاً: "النجاح يفتح نفسك تعملي حاجة جميلة طول الوقت"، كاشفا عن وجود فريق متخصص يدير حساباته على مواقع التواصل يشاركه في الرد على جمهوره وكذلك الشخصيات العامة.

مفاجآت قريبة ومحمد صلاح

إلى ذلك، أكد أنه سعيد بالتفاعل مع الناس على تويتر، واصفا المنصة بالعظيمة، خاصة أنه سهلت له التواصل مع جمهوره، معلنا عن مفاجآت سيطلقها قريبا على حساباته على مواقع التواصل، ولم يفصح عن ماهيتها لكنه وعد أن يكون الإعلان عنها عبر برنامج تفاعلكم.

مع محمد صلاح

كما كشف أيضا أن مواطنه اللاعب المصري محمد صلاح وراء تشجيعه نادي ليفربول الإنجليزي، وأن ميوله ستتغير وفقا للنادي الذي سيلعب فيه صلاح.

كأس العالم في روسيا لم يغب عن الحوار، حيث توقع الفنان محمد هنيدي أن تحقق الفرق العربية إنجازات فيها، خاصة منتخب بلاده والمنتخب السعودي.

وكان نادي الزمالك الذي يشجعه النجم المصري حاضرا في اللقاء، حيث وصف هنيدي النادي بالمتألق، شاكرا سارة دندراوي التي استحضرت هزائم النادي على روحها الرياضية.

وعن الدوري السعودي، أكد أنه يحب كرة القدم ويشجع اللعب الجميل، في أي نادٍ عربي.

الحراك الفني السعودي

وتطرق الحوار إلى الحراك الفني في السعودية واصفا الأمر بـ"النقلة"، مضيفا: ”الشعب السعودي متلقٍّ للفن بشكل كبير“، ومتوقعا انطلاق نهضة كبيرة في هذا المجال تحديدا في السعودية.

وعن الذي لفت نظره في زياراته للسعودية أشار الفنان محمد هنيدي إلى تطور وطفرة تعيشها السعودية في مختلف المجالات.

وعن إنتاج جزء ثانٍ من فيلم صعيدي في الجامعة الأميركية قال هنيدي إنه بعد الانتهاء من تصوير المسلسل، سيعقد والفنان مدحت العدل جلسات للاستقرار على فكرة العمل، خاصة مع وجود أكثر من فكرة له، متطلعا أن ينال استحسان الجمهور.

إلى ذلك، قال إنه يتابع مسلسلات زملائه الفنانين في رمضان، مشيدا بأداء الفنان ياسر جلال، فضلا عن زملائه الآخرين في هذا الموسم الدرامي.

محمد هنيدي وعبر تفاعلكم أجاب عن أسئلة الجمهور عبر حساب البرنامج في تويتر، وكان من بينها سؤال عن عودته لدبلجة أفلام ديزني باللهجة المصرية، موضحا أنه سيقوم بدبلجة أفلام باللهجة المصرية قريبا.

يذكر أن محمد هنيدي كان قبل أسابيع قد أعلن فتح حساب خاص به على تطبيق سناب شات، ووعد متابعيه بمجهود أكبر بعد رمضان لتنشيط الحساب.

وقال إن الطقس كان وراء تعطل التصوير أياما، وإنه من المتوقع أن ينتهي تصوير المسلسل بعد نحو عشرة أيام.