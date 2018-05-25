بعد أشهر على الفضيحة.. هل يسلّم واينستين نفسه للقضاء؟

بعد أكثر من سبعة أشهر على أولى اتهامات الاعتداء الجنسي الموجهة إلى #هارفي_واينستين، من المرتقب أن يسلّم المنتج الهوليوودي نفسه الجمعة للسلطات القضائية في نيويورك التي ستوجه إليه الاتهام رسمياً، وفق ما أفادت عدة وسائل إعلام أميركية.

ولم تؤكد هذه المعلومات لا من جانب الشرطة ولا من جانب المدعي العام في مانهاتن. ولم يرشح أي تفصيل حول الموعد المحدد لتوجيه الاتهام الجمعة، وهو حدث تترقبه وسائل الإعلام في أنحاء العالم أجمع.

ورفض محامي واينستين بن برافمان الذي نجح في وقف الملاحقات في حق دومينيك ستروس-كان، وقت كان الأخير مدير صندوق النقد الدولي، في قضية فندق "سوفيتل" سنة 2011، التعليق على الموضوع.

ولطالما نفى واينستين أن يكون قد أقام علاقات جنسية "من دون رضى" الطرف الآخر.

وأحدثت فضيحة المنتج الهوليوودي النافذ هارفي واينستين الذي تتهمه أكثر من 100 امرأة مغمورة أو مشهورة، من بينهن آشلي جاد وغوينث بالترو وسلمى حايك، بالتحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي هزة قوية في قطاع السينما تردد صداها في مجالات شتى، من الرياضة إلى السياسة مروراً بالإعلام.

ونشأت حركة #أنا أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي في خضم هذه الفضيحة للتنديد بظاهرة التحرش الجنسي.

وقد ادعت عدة ضحايا على المنتج البالغ من العمر 66 عاماً أمام القضاء. وهو محط تحقيقات في نيويورك ولوس أنجلوس ولندن حتى لو لم توجه بعد أي تهمة إليه.

وفي حال وجه إليه الاتهام رسمياً الجمعة، ستكون هذه الخطوة الأولى من نوعها في حق المنتج الحائز عدة جوائز "أوسكار" الذي استبعد من كل الفعاليات السينمائية العريقة إثر تكشف أمره.