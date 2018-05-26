"عوض أبا عن جد " يجمع أسعد الزهراني وشمس لأول مرة

بعد نجاح مسلسل "سيلفي" الكوميدي الشهير، يعود الفنان أسعد الزهراني ورفاقه بعمل كوميدي جديد الفكرة والمحتوى، وهو مسلسل "عوض أبا عن جد".

المسلسل قائم على شخصية "عوض" التي تسرد قصتها على مدى عصور عدة، بدءا من العصر الجاهلي وحتى يومنا هذا.

وقد شيدت استوديوهات خاصة للعمل في الإمارات واستغرق تصويرة عدة شهور.

العمل يقدم المطربة شمس الكويتية في أول بطولة لها على الشاشة الفضية، ما أضاف طابعاً غنائياً لبعض حلقات العمل.

يشارك بالمسلسل حبيب الحبيب وعبدالمجيد الرهيدي، وهو بقيادة المخرج العراقي أوس الشرقي.

حبكة العمل الدرامية جديدة من حيث الرؤية الفنية والقصة المعتمدة على كوميديا الموقف والأحداث غير المتوقعة التي يقع يمر بها بطل العمل.