لطيفة: لهذا السبب أنا أخاف من رمضان

كشفت الفنانة #لطيفة أنها تلقت نصيحة من الشاعر الراحل، محمد عبدالوهاب، بعدم الزواج وهي لا تزال في البدايات، حيث قال لها إن "الفن مثل الفريك لا يقبل شريك".

وذكرت لطيفة، في حديثها لبرنامج "شيخ الحارة" الذي يبث على قناة "القاهرة والناس"، أن القدر كان له دور في عدم زواجها، على حد وصفها، رغم أنها مرت بفترة ارتباط مدتها 5 أعوام لم تكتمل، حينها أيقنت لطيفة أن الزواج قسمة ونصيب، معترفة بابتسامة أن الأمومة لم تكن في يوم من الأيام هاجساً لها.

كما بكت عند سؤالها عن والدها قائلة: "رحل وعمري 13 عاماً في حادثة بالشغل.. الله يرحمه"، مضيفة: "مات في رمضان عشان كده أنا أخاف من رمضان بس أنا أدعي له وأقول الله يرحمك.. أبويا كان مدلعني أوي ويحبني أوي". وبينت الفنانة أن نبأ وفاة والدها جاءها وهي تلعب حينها مع رفيقتها، لافتة إلى أنه في تلك السنة التي رحل فيها والدها رسبت في المدرسة، وهي السنة الوحيدة التي رسبت بها.

وأشارت لطيفة إلى أنها تأثرت بشخصيتين كبيرتين في عالم الغناء، وتعلمت منهما كثيراً هما المطربتان فيروز وشادية.

وأفصحت في ثنايا حديثها عن أنها وضعت سابقاً على قائمة الاغتيالات في تونس مع عدد من الفنانين، منهم لطفي بوشناق وصابر الرباعي. مؤكدة أنها كانت تغني في الأعياد الوطنية لبلدها دون مقابل مادي، حتى إنها في إحدى المرات تكفلت بمبلغ الفرقة المصاحبة لها.