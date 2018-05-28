مفاجأة.. عمرو دياب وحميد الشاعري في تعاون فني جديد

مفاجأة مدوية أطلقها عمرو دياب لجمهوره ومحبيه، بعدما أعلن عن عودة تعاونه مع الفنان حميد الشاعري بعد غياب استمر لسنوات.

حيث أعلن الهضبة كما يلقبه جمهوره، عن التحضير لألبومه الذي ينوي طرحه خلال العام الجاري، من خلال صورة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

والتي ظهر فيها إلى جوار حميد الشاعري وعمرو مصطفى ونادر حمدي والشاعر تامر حسين، وعلق عليها قائلا "التعاون الأول بعد طول غياب.. حميد الشاعري ونادر حمدي وعمرو مصطفى وتامر حسين".

التعاون الاول بعد طول غياب .. حميد الشاعري ونادر حمدي و عمرو مصطفي وتامر حسين



#amrdiab #newalbum2018 Produced by @NayForMedia pic.twitter.com/AhT7BBTNGZ — Amr Diab (@amrdiab) ٢٧ مايو ٢٠١٨

وبات حميد الشاعري هو العنصر الأبرز الذي يعود عمرو دياب للتعاون معه، خاصة وأنه عاد للتعاون في ألبومه الأخير مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن عمرو مصطفى، بعدما أنهوا الخلافات التي حدثت خلال السنوات الماضية.

وعبر الجمهور عن ترقبه لما سيثمر عنه هذا التعاون الذي طال انتظاره، خاصة وأن الصورة أعادت للأذهان ذكريات سنوات حقق فيها الفريق العديد من النجاحات والأعمال الخالدة.

ويأتي التحضير للألبوم الجديد بعد إفطار جماعي دعا إليه الشاعر أيمن بهجت قمر، وتواجد فيه عمرو دياب وعمرو مصطفى وهشام عباس وتامر حسين ونادر حمدي وخالد تاج.