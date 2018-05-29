بالصور.. أحدث ظهور لجورج سيدهم ونادية لطفي

أقامت الفنانة نادية لطفي احتفالية خاصة بمناسبة عيد ميلاد زميلها #جورج_سيدهم الـ 80، وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني مساء الاثنين.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صوراً من الاحتفالية عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت فيها بصحبة والدتها دلال عبدالعزيز والفنانة إلهام شاهين ولبنى عبدالعزيز والسيدة ليندا زوجة جورج سيدهم.

ووضعت نادية لطفي لافتة خاصة بمقر الاحتفال، وعليها صورتها إلى جوار صورة جورج سيدهم، وكتبت عليها "حبيت أكون أول من يهنئك بعيد ميلادك".

وعلقت دنيا سمير غانم على صورتها مع نادية لطفي معتبرة أنها دخلت التاريخ بسبب هذه الصورة، ووجهت لها الشكر على اهتمامها بدعوتها من أجل حضور الاحتفالية الخاصة بعيد ميلاد جورج سيدهم، كما وجهت التحية للسيدة ليندا زوجة جورج سيدهم، مؤكدة أنها مثال للزوجة الوفية المخلصة.

يذكر أن جورج سيدهم ولد في الثامن والعشرين من مايو عام 1938 بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة عين شمس، وانطلقت مسيرته الفنية من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح بصحبة سمير غانم والضيف.