دانييلا رحمة: لا أبرر الخيانة.. لكنني تعاطفت مع "فرح"

يُعتبر دور "فرح" في مسلسل #تانغو أولى تجارب الإعلامية والفنانة اللبنانية #دانييلا_رحمة التمثيلية، وقد قالت عنه: "كنت مقهورة من شخصية فرح، ولكنني أحببتها بعدما أكملت قراءة النص".

وأكدت رحمة خلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" مع سارة دندراوي أنها كانت تحلم بالتمثيل منذ صغرها، ولكنها لم تتوقع أن تمثل باللغة العربية يوماً حيث عاشت معظم حياتها في أستراليا. وأشارت إلى أن اللغة كانت تشكل عائقاً بالنسبة لها، قائلةً: "الصفحة كانت تأخذ مني 15 دقيقة لقراءتها، بينما تأخذ مني الآن 5 دقائق".

أما عن الانتقادات التي طالتها حول أن "شكلها" هو الذي أهّلها لبطولة هذا المسلسل، أكدت أنها "ترد عليهم بعملها، والذي يعرض حالياً". وعن دور "الخائنة"، الذي أطلت به على الجمهور لأول مرة، قالت رحمة إن المشاهد سيتعاطف معها في الحلقات المقبلة، علماً بأن رحمة "لا تبرر الخيانة".

ولم يكن دور مدربة الرقص "فرح" صعباً على دانييلا رحمة، لأنها كانت إحدى مشتركي برنامج الرقص "Dancing with the Stars" والذي فازت بلقبه منذ أربع سنوات، ولكنها خضعت أيضاً لدروس إضافية في رقص "التانغو" قبل بدء المسلسل.

وأخيراً أكدت رحمة أنها ستخوض حتماً تجربة التمثيل مرة أخرى. أما عن "شائعات ارتباطها"، وحياتها العاطفية، فقالت: "أنا بعيدة عن الإعلام في خصوصياتي".

يذكر أن مسلسل "تانغو" يجمع دانييلا رحمة مع باسل خياط ودانة مارديني وباسم مغنية، ويتولى إخراجه رامي حنا. وتدور أحداثه حول "ثنائي خائن" يجمعهما حب "رقص التانغو".