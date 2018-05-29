شاكيرا تلغي حفلاً فنياً في إسرائيل

اضطرت المغنية العالمية #شاكيرا لإلغاء حفل فني لها، كان مقررا في التاسع من يوليو/تموز القادم في #تل_أبيب، وذلك بعد حملات ودعوات مكثفة وجهت لها لوقف الحفل، خصوصا من لبنان وفلسطين والأردن وكولومبيا.

وقال عمر البرغوثي، العضو المؤسس في حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، إن وكلاء المغنية قد أكدوا، مساء الاثنين، أنه لا حفل لشاكيرا في إسرائيل، علما بأنه قد بيعت مئات التذاكر خلال الأسابيع الماضية.

وكانت حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل قد قادت حملة مكثفة للضغط على #شاكيرا ووكلاء أعمالها لإلغاء حفلها في تل أبيب، كونه يندرج في سياق التطبيع الثقافي، ويعطي شرعية لدولة تمارس نظام الفصل العنصري ضد #الفلسطينيين.