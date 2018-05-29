هذا الضيف اكتشف مقلب رامز جلال قبل وقوعه

شهدت حلقة الاثنين من برنامج #رامز_تحت_الصفر الذي يقدمه رامز جلال ويعرض عبر شاشة "MBC" طيلة شهر رمضان، حدثا استثنائياً بعدما اكتشف الضيف المقلب قبل وقوعه.

وفي التفاصيل، حل اللاعب المصري محمود عبد الرازق #شيكابالا، ضيفاً على البرنامج، إلا أنه قبل اكتمال الفقرات شعر بما يدبر له، فوجه تحذيرا إلى الجميع.

وخلال الحلقة، فقد شيكابالا أعصابه، بعدما سقط من على الزلاجة، ما جعله يوجه الشتائم والسباب إلى الجميع، كما تحدث بعصبية شديدة إلى مجدي عبد الغني الذي يشارك رامز جلال بتنفيذ المقلب.

وحينما طلب من شيكابالا أن يركب الزلاجة مرة أخرى رفض وشعر أن هناك أمرا يدبر له، ما جعله يوجه كلامه إلى مجدي عبد الغني قائلا "والله لو اللي في دماغي طلع صح مش هيحصل طيب".

وأمام إصرار شيكابالا على عدم ركوب الزلاجة، فقد رامز جلال الأمل في استكمال فقرات البرنامج، ودخل هو ومجدي عبد الغني في وصلة ضحك، إلا أن اللاعب المصري اعتدى بالضرب على فريق البرنامج، وحينما حاول رامز تهدئته قام بضربه وسبه، قبل أن ينجح في النهاية بأن يمتص غضبه.