هيا عبدالسلام: حياتي الخاصة ليست للنشر.. و"الخافي أعظم"

أطلت الفنانة الكويتية هيا عبدالسلام على مشاهدي مسلسلها الرمضاني الحالي "الخافي أعظم "بدور "حصة"، والذي جمعها بالفنان الراحل عبدالله الباروني، مؤكدة أنها سعيدة بظهوره ليترحّم عليه كل من يشاهده.

وخلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" مع الزميلة سارة دندراوي على شاشة "العربية"، قالت إنها لا تفضل الإخراج على التمثيل، ولا التمثيل على الإخراج متمنية أن تمثل بعمل من إخراجها.

وعن تفاعلها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أنها تشارك متابعيها بكل ما هو "فني" فقط، مشيرة إلى أن حياتها الخاصة ليست للنشر، لأنها لا تعلم كيف تعرضها من الأساس، وذلك حينما سألتها دندراوي عن ظاهرة الـ "Couples"، وكيف استغلها البعض لتحويل حساباتهم إلى "برنامج واقعي"، من خلال نشر تفاصيل حياتهم، وخاصة أنها وزوجها الفنان فؤاد علي من أشهر الثنائيات في العالم العربي.

وأوضحت خلال الحلقة أنها لا تهتم بجمال الشكل، بل بجمال الروح، وذكاء الشخص. أما عن دور "الشريرة"، فقالت إنها ستلعبه حينما تجد النص المناسب.

وعن زيارتها للسعودية، فقالت "عندي حب وشغف كبيران لأن أكون على المسرح السعودي" مؤكدة أن هناك "خططا في الطريق". ورداً على أحد أسئلة الجمهور حول تطبيق "سناب شات"، أوضحت أنها استغنت عنه لأنه لم يستهوها.

يذكر أن مسلسل "الخافي أعظم" يدور حول "حصة" التي تحاول ألا تظهر مشاكلها الأسرية للمقربين منها، ولكن حادثة ما تؤدي إلى معرفة ما كانت تخبئه من آلام بسبب هذه المشاكل، وهو من تأليف عبدالله السعد و إخراج أحمد يعقوب المقلة.