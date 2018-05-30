بالصور.. نجوم الفن في جنازة مديحة يسري

شارك عدد كبير من نجوم الفن، ظهر الأربعاء، في تشييع الفنانة الراحلة #مديحة_يسري، التي توفيت صباح اليوم.

وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وشارك فيها أشرف زكي، نقيب الممثلين والمنتج محمد فوزي وسمير صبري والدكتور خالد عبد الجليل.

كما شارك في الجنازة يسرا وإلهام شاهين ونجلاء فتحي ونبيلة عبيد وليلى علوي ورجاء الجداوي ودلال عبد العزيز وميرفت أمين وأروى جودة ولبلبة، وقد بان عليهن الحزن الشديد بعد رحيل "سمراء النيل".

وتستعد أسرة الفنانة الراحلة لإقامة العزاء الخاص بها مساء السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين بالقاهرة.

وكانت مديحة يسري تعاني من أزمة صحية مستمرة، وتم نقلها في الأيام الأخيرة إلى مستشفى المعادي العسكري بناءً على قرار رئاسة الوزراء.