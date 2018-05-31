تعرف على عالم مصري فك طلاسم مخطوطات العرب وأذهل أوروبا

كرم كرسي #معهد_العالم_العربي_الثقافي الفيلسوف المصري، رشدي راشد، بميدالية المعهد الثقافية وشهادة التكريم، اعترافاً بما يقدمه من خلال كتبه المتنوعة بين الفلسفة وعلم الرياضيات في الجبر والهندسة وإصداره لأول موسوعة عن تاريخ العلوم العربية لتصحيح النظرة لدى الغرب.

وقال #الفيلسوف_رشدي_راشد للعربية "إنني أكرم اليوم من قبل عائلتي في المعهد وهذا التكريم أعتز به وهو أجمل شهادة تلقيتها وأنا كمصري وعربي نذرت حياتي لخدمة الأمة الإسلامية والعربية، ولابد من تغيير نظرة الغرب لنا ونحن لدينا مخزون كبير من المعرفة لابد من إيصاله للعالم".

وتحدث المشاركون في ندوة الكرسي الثقافي للمعهد عن الخدمات العلمية التي قدمها رشدي راشد، وكيف استطاع أن يفك طلاسم المخطوطات العربية القديمة لابن الهيثم والخوارزمي وغيرهما من أقطاب العلماء العرب ولدوره في تأسيس المركز القومي للأبحاث في باريس.

من جهته قال الدكتور معجب الزهراني، مدير عام معهد العالم العربي "للعربية.نت": "المكرم اليوم وهو مفكر وفيلسوف قدم الكثير للمكتبة العربية، ولكن للأسف ظل غير معروف للعالم العربي ونراه هنا أستاذا في السوربون ويدرس في طوكيو وكندا وغيرها، رشدي قدم للأجيال أمهات الكتب واستحق هذا التكريم".

وقد حصل رشدي راشد على جوائز علمية رفيعة المستوى فرنسية وعربية وعالمية، تقديرا لاكتشافاته ونظرياته التي أدت إلى إعادة النظر في موضوع التراكم العلمي ولاتباعه الصيغ العلمية في المخطوطات العربية القديمة.

أما الطيب العروسي "مدير كرسي المعهد الثقافي "فقد تحدث بأن مجلس الكرسي الثقافي بحث كثيرا عن المفكر رشدي راشد وكانت أجندته ممتلئة بالمحاضرات والمؤتمرات، ولكنه وافق على حضور هذا التكريم الذي يليق به كعالم ومفكر أذهل الأوروبيين في أبحاثه ومؤلفاته.

رشدي راشد مهووس باللغة فتعلم الإنجليزية والفرنسية واللاتينية والألمانية واليونانية، وأحب التدريس، فدرّس في أهم الجامعات العالمية في برلين وباريس وطوكيو وكندا وغيرها.