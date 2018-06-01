مرام البلوشي:هذا سبب قلة متابعيني..ولهذا تأتيني الشتائم

"استفززت نفسي لتجسيد شخصية غنيمة". هكذا وصفت الفنانة #مرام_البلوشي دورها في مسلسل "الخافي أعظم"، والذي تطل فيه على مشاهديها في #السباق_الرمضاني الحالي، إلى جانب مسلسلها "عبرة شارع"، مؤكدة أنها تحظى بمسلسلات "متجددة"، و "متغيرة" كل عام.

وقالت مرام خلال استضافتها في برنامج " #تفاعلكم " على العربية مع الزميلة سارة دندراوي إنها تحاول الإضافة للشخصية التي تجسدها دائماً، مشيرة إلى أنها صنعت طابعاً كوميدياً لدورها في مسلسل "غرابيب سود" العام الماضي، رغم أنه مسلسل "مأساوي".

وأضافت أنها لا تفضل دورا على آخر، موضحة أن "الخافي أعظم" كان الأعلى مشاهدةً لأنها لعبت فيه دور شخصية "مستفزة" و "شريرة" قائلة: "تأتيني دعاوي وشتائم لغنيمة".

أما عن مسلسل "عبرة شارع" والذي لعبت فيه دور والدة الفنانة هيا عبدالسلام رغم تقاربهما في السن، قالت إنها ليست المرة الأولى التي تجسد فيها عمراً أكبر من عمرها مشيرة إلى أنها لعبت دور امرأة في الـ 50 من عمرها في مسلسل "كحل أسود" العام الماضي، وأضافت "هيا لعبت دورا أصغر منها، وأنا لعبت دورا أكبر منّي".

وعن حياتها الزوجية أو "الشخصية" المثيرة للجدل، قالت إنها تفضل ألا تتحدث عن هذا الجانب من حياتها على الرغم من الشائعات التي تطلق بين الحين والآخر، مضيفة: "أحب أن أتكلم عن فني"، حيث شوّقت جمهورها لحضور مسرحيتها الجديدة "للحريم فقط"، والتي ستعرض في عيد الفطر المقبل، موضحة أن المسرحية تخص قضايا المرأة والمشاكل التي تواجهها في المجتمع، لأنها "عمود المنزل"، وذلك بقالب كوميدي، تشويقي، يحمل القليل من "الرعب".

وأثنت البلوشي على ما قالته الفنانة حياة الفهد حول انشغال نجوم الفن في مواقع التواصل الاجتماعي حتى نسوا فنهم، مشيرة إلى أن عدد متابعيها قليل، بسبب حرصها بتعاملها مع هذه المواقع، مؤكدة أنها لا" تعلن" عن شيء دون تجربة شخصية، وأنهت حوارها مشددة على أنها مهتمة جداً بفنها ورسالتها الفنية.

يذكر أن "عبرة شارع" يجمعها بالفنانة القديرة سعاد عبدالله والفنان داوود حسين وآخرين، أما مسلسل "الخافي أعظم"، فهو من بطولتها إلى جانب الفنان إبراهيم الحربي، والفنانة هيا عبدالسلام وآخرون.