شيرين تعلن عن حفلها الأول بالسعودية وتنشر تفاصيله

أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب عن استعدادها لإحياء حفلها الأول بالمملكة العربية #السعودية، بمدينة جدة في التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.

ونشرت شيرين عبد الوهاب صورة الملصق الخاص بحفلها الذي سيقام بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت شيرين رسالة إلى جمهورها من السيدات بالمملكة قائلة: "سيدات جدة والسعودية الجمال.. مبسوطة إن أول حفلة ليا في السعودية هتكون معاكم إن شاء الله يوم 19 يونيو في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية".

كما نشرت شيرين الموقع الذي من خلاله يستطيع الجمهور الحجز، وأضافت هاشتاغ من أجل الحفل حمل اسم "عيدكم مع شيرين بجدة"، خاصة وأن الحفل يأتي بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.