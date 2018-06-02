مي كساب تضع مولودتها الثانية.. وهذا اسمها!

احتفلت الفنانة المصرية #مي_كساب بقدوم طفلتها الثانية، التي وضعتها قبل يومين، واختارت لها اسم داليدا.

ورغم المتاعب التي مرت بها مي كساب خلال عملية الولادة، إلا أنها أصرت على أن توجه الشكر إلى بعض الأشخاص بسبب وقوفهم إلى جوارها خلال الفترة الماضية حتى تمت عملية الولادة.

وغردت مي كساب من خلال حسابها على #تويتر لتوجه الشكر إلى نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي بسبب وقوفه إلى جوارها، وكذلك توجهت بالشكر إلى زوجها المطرب الشعبي أوكا وعائلته، وأيضا إلى والدها وأصدقائها.

وطلبت مي كساب من الجمهور الدعاء لها خاصة وأنها مرت بالكثير من المتاعب خلال الولادة هذه المرة، وأعربت عن احتفالها بقدوم طفلتها إلى الحياة قائلة "نورتي البيت يا قلب مامي".

وأطلقت مي كساب هاشتاغ خاص من أجل الاحتفال بطفلتها الثانية حمل اسمه "داليدا أخت فريدة"، لتتلقى التهاني والمباركة من عدد كبير من أصدقائها وزملائها.

واختارت مي كساب أن تعلن عن قدوم طفلتها إلى الحياة بعد التعافي من آلام الولادة، إلا أن المخرجة بتول عرفة صديقة مي كساب، كانت قد وجهت المباركة لمي لتكشف عن ولادتها.