أصالة: في الرياض تتجدد روحي دائماً وهناك عائلتي الكبيرة

أظهرت نجمة الأغنية العربية، #أصالة نصري، فرحتها الكبيرة بالغناء في العاصمة السعودية #الرياض يوم 20 حزيران/يونيو الحالي. وعبرت عن ذلك بكلمات شاعرية في تغريدة بحسابها الرسمي بتويتر قائلة: "في الرياض تتجدّد روحي دائماً وهناك عائلتي الكبيرة وهناك بدأت وهناك صوتي يعود طفلاً ليرمي نفسه في قلوب تعلَّقت أنا بها..أوَّل حفل جماهيري لي في حبيبتي الرياض وسنلتقي هناك في موعدنا لنجدد الفرح".

أصالة، التي طرح اسمها للمرة الأولى للغناء في الرياض مع المطربة نوال الكويتية في آذار/مارس العام الماضي، ستغني رسمياً على مسرح مركز الملك فهد الثقافي أمام جمهور يقتصر على النساء وبدعم من هيئة الثقافة السعودية، التي أعلنت قبل نحو شهرين من الآن عن إقامة 100 حفلة داخل السعودية بالتعاون مع شركة روتانا.

وتعتبر أصالة إحدى أهم الأصوات العربية التي حلقت في سنواتها الأخيرة بالأغنية السعودية بدعم شعراء وملحنين سعوديين. كما حققت نجاحات كبيرة في عدد من التعاونات، توجتها بألبوم "أعلق الدنيا" الذي طرحته في العام 2016 قبل إصدار ألبومها الأخير "مهتمة بالتفاصيل".

وستشهد حفلة أصالة مشاركة النجمة الشابة، كارمن سليمان، التي أكدت أنها سعيدة بالغناء في السعودية لأول مرة، وقالت: "مبسوطة أكتر إني هغني في حفلة واحدة مع حبيبة قلبي النجمة الكبيرة صولا".