بعد راموس.. تعرف على أكثر شخصية مكروهة في مصر

وصف المصريون في سياق ساخر الممثل عمرو عبدالجليل، أحد نجوم مسلسل "طايع"، بأنه أكثر شخصية مكروهة في مصر بعد لاعب ريال مدريد راموس، الذي تسبب في إصابة نجمهم الأول محمد صلاح.

وجاء اختيار عمرو عبدالجليل الذي يجسد بكفاءة عالية شخصية "الريس حربي" لهذا اللقب بعد شخصيته العدوانية التي أظهرها في مسلسل "طايع"، وعلى خلفية قتله مهجة (صبا مبارك) زوجة طايع (عمرو يوسف)، وقبلها قتل فواز (أحمد داش)، المسلسل الذي تدور أحداثه في الصعيد ويتناول قضايا مثل تهريب الآثار والثأر نجح في تقديم توليفة مميزة من الممثلين مع حبكة درامية قوية لقيت إشادة من صناع الدراما هناك.

واستطاع "طايع" الحضور بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي، والاستحواذ على اهتمامات شريحة كبيرة من متابعي الدراما المصرية في الوطن العربي.

يذكر أن المسلسل من بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، عمرو عبدالجليل وسهير المرشدي، ويضم مها نصار، أحمد داش، مي الغيطي، علي قاسم، أحمد عبدالله محمود، وهو من تأليف خالد ومحمد وشيرين دياب، وإخراج عمرو سلامة.