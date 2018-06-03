حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

جدل كبير أثارته الحالة الصحية للفنان المصري لطفي لبيب في الساعات الماضية، بعدما تحدث البعض عن تعرضه للإصابة بجلطة في المخ، واستعداده لإجراء جراحة خطيرة.

وما ساعد على انتشار تلك الأقاويل، قيام الفنان فتحي عبد الوهاب بمشاركة الأمر من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" وغرد قائلا "إن شاء الله يا عمنا تقوم بالسلامة".

"العربية.نت" أجرت اتصالا بالفنان أشرف زكي نقيب الممثلين من أجل الوقوف على حقيقة الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب، إلا أن نقيب الممثلين أكد أنه علم بالأمر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى كونه لا يمتلك أية معلومات فيما يخص لطفي لبيب، خاصة أنه حاول أن يتصل بالأخير ولكنه لم يتوصل إليه، بعدما أغلق كافة الخطوط التي يمتلكها.

وأمام الأقاويل المتضاربة حول صحة الفنان المصري، طمأنت الفنانة سلوى محمد علي الجميع على صحة الفنان لطفي لبيب، بعدما أكدت من خلال حسابها على "فيسبوك" أن لطفي لبيب بخير.

وكتبت سلوى محمد علي قائلة "لطفي لبيب بخير.. والكلام المنتشر على السوشيال ميديا مش مظبوط.. ربنا يديله الصحة وطول العمر"، لتحسم الجدل فيما يخص زميلها وحالته الصحية.