محمد رمضان يرد على مهاجميه: الأسود لا تنشغل برأي الحمير

لم تمض سوى ساعات على هجوم الشاعر المصري، أمير طعيمة على الفنان #محمد_رمضان السبت ، حتى قرر الأخير أن يرد على طريقته الخاصة.

ويبدو أن رمضان قرر ألا يستمع لنصيحة طعيمة التي وجهها له، وقرر أن يرد بطريقة غير مباشرة، من خلال حسابه عبر "انستجرام"، ذلك الحساب الذي انطلقت منه شرارة الأزمة.

حيث نشر رمضان صورة يظهر فيها بصحبة شبل صغير وأمامه دراجة بخارية، وعلق على الصورة قائلا "من أفضل صفات الأسود أنها لا تنشغل برأي الحمير فيها.. أغنية نمبر وان قريبا".

وتأتي تلك الكلمات بعدما أكد طعيمة أن رمضان يقلل من زملائه ويتحدث دائما عن كونه الأفضل، على الرغم من كون النجوم الكبار لا يقولون هذا الأمر عن أنفسهم، وطالب بقية الفنانين بمقاطعته وعدم التعاون معه.

وأعرب الفنان أحمد السعدني بدوره عن غضبه من قول رمضان جملة "لا عزاء للأغبياء"، معتبرا أن هذا الأمر لا يصح أن يقال للزملاء، وذلك في تغريدة مسحها بعد دقائق من كتابتها.