"ثأر غليص".. جزء رابع ونفس الأبطال وأحداث متسارعة

على الرغم من قلة الأعمال البدوية هذا الموسم الرمضاني إلا أن سلسلة "غليص" الشهيرة تعود بجزء رابع من العمل بنفس الأبطال والأحداث التشويقية المتسارعة التي امتازت بها أجزاؤها السابقة.

ويسلط العمل الضوء على مسألة الثأر عند البدو وتبعاتها التي لا تزال تؤثر على بعض المجتمعات العشائرية القبلية حتى يومنا هذا، وتدور أحداثه في بداية القرن الماضي.

العمل يشارك فيه الفنان القدير زهير النوباني ومنذر رياحنة، فيما يعود المخرج أحمد دعيبس ليقود هذا الجزء أيضا، ويأمل منتجو العمل أن يرتقي إلى أجزائه الثلاثة الماضية، مستغلين غياب الأعمال البدوية الأخرى بسبب ارتفاع تكلفتها الإنتاجية.