أحمد الفيشاوي ملزم بدفع هذا المبلغ كنفقة لابنته في لندن

قضت محكمة مصرية بإلزام الفنان #أحمد_فاروق_الفيشاوي بسداد مبلغ قيمته 23 ألفا و500 إسترليني نفقة مسكن لابنته لينا خلال إقامتها في العاصمة البريطانية لندن.

وقضت محكمة الجيزة بإلزام الفيشاوي الصغير بسداد مبلغ 23 ألفا و400 جنيه إسترليني كأجر مسكن لابنته لينا نظير إقامتها بلندن لمدة عام، وإلزامه بدفع 7 آلاف جنيه مصري كأجر حضانة عن كل عام من تاريخ طلاقه لزوجته السابقة هند الحناوي والدة ابنته.

وتقدم شعبان سعيد محامي مطلقة الفيشاوي بحافظة مستندات وأوراق رسمية صادرة من مصلحة الضرائب، تفيد بأن صافي دخل الفيشاوي الصغير 6 ملايين جنيه في العام تقريبا، كما تقدم بشهادة من نقابة المهن التمثيلية محصور بها عدد المسلسلات واﻷفلام التي شارك فيها.

وتقدم محامي طليقة الفيشاوي بطلب لمحكمة الأسرة لإلزام الفنان بدفع نفقة لابنته، وأجر مسكن وحضانة، ومصروفات دراستها بلندن، ونفذت له المحكمة ما أراد.

وكانت هند الحناوي قد انتزعت حكما قضائيا بنسب ابنتها إلى أحمد الفيشاوي بعد سنوات من النزاع في المحاكم.

وفاجأت هند الرأي العام المصري في العام 2003، بأنها حامل من الفنان أحمد الفيشاوي، وأنها متزوجة عرفيا منه، فيما نفى الفيشاوي الصغير ذلك وأنكر نسب الطفلة له.

استمرت القضية في المحاكم لمدة 3 أعوام، ووافق الفيشاوي الصغير على عمل تحليل للحامض النووي، وأكد شهود كثيرون بينهما خادمتهما وجود علاقة زواج بين الطرفين، وقررت المحكمة في العام 2006، إثبات نسبة الطفلة لأحمد الفيشاوي.

يذكر أن أحمد الفيشاوي هو نجل الفنان فاروق الفيشاوي من زوجته الفنانة سمية الألفي.