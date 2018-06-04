بعد الاعتذار لحياة الفهد.. طارق العلي يواجه قضية قذف

رفع الممثل الكويتي، شعبان عباس، الشهير بـ"شعبولا"، قضية جديدة ضد الفنان طارق العلي بعد أن ورد اسمه في تسجيل صوتي مسيء منسوب إلى الأخير.

وقال المحامي الكويتي طلال العبيد: "تقدمنا بشكوى للنائب العام ضد المدعو طارق حمود علي الذي قام بفعل إجرامي ضد موكلنا الفنان شعبان عباس وفنانين آخرين عبر تسجيل منسوب له، وهو يقوم بالسب والقذف والتجريح لهم، ومن ضمنهم موكلنا، ونحن من جانبنا سنحافظ على حقوق موكلينا تجاه كل من تسول لهم أنفسهم المساس بسمعتهم أو أن تحط قدرهم".

وجاء في تفاصيل الشكوى المرفوعة بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2018 ضد طارق حمود علي ما يلي: "قام المشكو في حقه بتوجيه عبارات سب وقذف في حق موكلي تحط من قدره وتمس كرامته علناً" .

وأورد المحامي في نص الشكوى بعض العبارات المسيئة التي تلفّظ بها العلي، وفق ما ذكر.

إلى ذلك، حاول العلي احتواء أزمته مع الفنانة حياة الفهد بعد القضية التي رفعتها ضده، وقدم عبر فيديو اعتذاراً صريحاً من النجمة القديرة، موجهاً لها الكلمات: "أستاذة حياة الفهد لها كل الاحترام والتقدير، ولا يمكن في يوم من الأيام نغلط عليها، ولها كل التقدير والمحبة، وحنا عيالها بس ابعدوا هالفتن عنها".

كما قدم العلي اعتذاره للمخرج أحمد الشطي، رئيس فرقة المسرح العربي، وقال له: "كل التقدير لك ولأسرتك، وإذا صدر مني شيء أنت وأسرتك وكل الفنانين على راسي".