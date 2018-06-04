محمد هنيدي يستجيب لجمهوره ويعيد هذه الشخصية

استغل الفنان محمد هنيدي تواصله المستمر مع جمهوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وطرح استفتاء حول المشهد الذي يرغب الجمهور في أن يعيده مرة أخرى.

وسأل هنيدي جمهوره عبر "تويتر" عن الفيلم الذي يرغبون في أن يقوم بدبلجة مشهد منه بشكل غير رسمي، طارحا بعض الأفلام التي أنتجتها "ديزني" مؤخراً، ليصوت الجمهور بكثافة لصالح فيلم "شركة المرعبين المحدودة 2"، ذلك العمل الذي شارك هنيدي بتقديم دور "مارد وشوشني" في جزئه الأول.

وبعدها، أعلن هنيدي عن الأمر قائلاً: "بعد 60 ألف صوت، نقدر نقول مارد وشوشني راجع قريب قوي"، وطلب من الجمهور أن يشارك بالمشهد الذي يرغب في أن تتم دبلجته من الفيلم.

ولم يكتف هنيدي بذلك، بل أخذ خطوات جادة من أجل تحقيق الأمر للجمهور، حيث أعلن في تغريدة جديدة أن الدكتور سمير حبيب الذي قام بعمل "تيمون وبومبا" (الأسد الملك) من خلال الاستوديو الذي يمتلكه، جاهز من أجل تنفيذ مشهد الدوبلاج الخاص بشخصية مارد وشوشني.

الجمهور اختار العديد من المشاهد، وطالبوا هنيدي بتنفيذ الفيلم بأكمله وليس مجرد مشهد واحد فقط، كما طالب البعض الآخر بعودة شخصية "شلبي سلوفان" التي قدمها الفنان سامي مغاوري في الفيلم نفسه.

وهو ما استجاب له هنيدي وأكد لمحبيه الأمر في تغريدة قائلاً "وهو ينفع مارد يرجع من غير صديق العمر شلبي سلوفان أكبر مخوفاتي في العالم".

ويأتي تنفيذ هنيدي للأمر بعدما اطمأن لنجاح مسلسله "أرض النفاق" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري عبر شاشة التلفزيون السعودي.

وأعلن هنيدي أن المشاهد الخاصة بالمسلسل حققت نسبة مشاهدة تجاوزت الـ 20 مليون مشاهدة عبر السوشيال ميديا فقط، وذلك حتى الحلقة الرابعة عشرة.