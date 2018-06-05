لطيفة: لم أمنع من دخول السعودية.. أعشقها حكومة وشعبا

نشرت الفنانة لطيفة التونسية عبر حسابها في #تويتر تغريدة أوضحت فيها ما أعلنته في مقابلة تلفزيونية حول منعها من دخول المملكة العربية السعودية وقالت: "لكل من يحاول تحريف كلامي ببرنامج #مجموعة_إنسان أقول: لم أمنع من العمرة لأني لم أطلب من أي سفارة سعودية ذلك أبدا، بسبب خوفي من تكرار موقف حدث قبل 7 سنوات عندما ذهبت لإحياء عرس بفيزا زيارة من السفارة السعودية في بيروت ..لابد أن يعرف الجميع أني عاشقة للسعودية حكومة وشعبا".

لكل من يحاول تحريف كلامى ببرنامج #مجموعة_انسان أقول لم امنع من العمره لانى لم اطلب من اى سفاره سعوديه ابدا وذلك لخوفى تكرار موقف حدث قبل سبع سنوات عندما ذهبت لإحياء عرس بفيزا زياره من السفاره السعوديه فى بيروت ..لابد أن يعرف الجميع انى عاشقه للسعوديه حكومة وشعبا. pic.twitter.com/Ezuerb4RQs — Latifa Al-Tunisia (@latisol) June 5, 2018

وكانت السفارة السعودية في #تونس قد أكدت أن لا صحة لخبر منع الفنانة #لطيفة التونسية من القدوم للمملكة لأداء مناسك العمرة.

وكتبت السفارة في تغريدة على حسابها على موقع "تويتر": "توضح سفارة خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية التونسية بأن المواطنة التونسية لطيفة عليه العرفاوي والتي ظهرت في مقابلة تلفزيونية وادعت منعها من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة. فإن المذكورة لم يسبق لها التقدم بطلب تأشيرة للحج أو العمرة".

وأضافت في تغريدة أخرى: "وإذ تؤكد السفارة بأن ما ادعته المواطنة التونسية لطيفة والمعروفة فنياً (لطيفة التونسية) غير صحيح إطلاقا وبإمكانها التقدم بطلب الحصول على تأشيرة كغيرها متى رغبت".